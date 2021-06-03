В аварии с автобусом в Египте погибла россиянка

В Египте микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой, одна женщина погибла.

Еще 11 человек пострадали. Семеро граждан России и четыре местных жителя доставлены в больницу¸ пишет Regnum со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна: легковой автомобиль, ехавший на высокой скорости, врезался в микроавтобус.