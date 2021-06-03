03 Июня 2021
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Происшествия За рубежом
В Египте легковушка столкнулась с туристическим автобусом (2021) | Фото: Telegram / Mash

В аварии с автобусом в Египте погибла россиянка

В Египте микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой, одна женщина погибла.

Еще 11 человек пострадали. Семеро граждан России и четыре местных жителя доставлены в больницу¸ пишет Regnum со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна: легковой автомобиль, ехавший на высокой скорости, врезался в микроавтобус.

Напомним, в апреле в результате ДТП в Турции скончалась одна туристка, 26 пострадали. Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге. Машина съехала в кювет и перевернулась.

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Теги: дтп, египет, туристы



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