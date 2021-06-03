03 Июня 2021
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уборочная комбайн (2016) | Фото: Накануне.ru

Росгидромет спрогнозировал летнюю засуху в трех уральских регионах

Предстоящим летом в целом ряде регионов Урала существуют риски засухи. Об этом заявил глава Росгидромета Роман Вильфанд.
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По словам специалиста, сейчас заметный дефицит осадков наблюдается в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

"Очень мало осадков выпало в целом за последние два месяца – от 16 до 50% от нормы. Достаточно сказать, что в Курганской области выпало три мм осадков. Понятно, что сейчас эти регионы будут находиться под пристальным вниманием специалистов", - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он отметил, что с 20 июня создаются условия для засухи, и подобные риски существуют в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. Представитель Росгидромета уточнил, что вероятность засухи в данных регионах не является стопроцентной, но метеорологи внимательно анализируют эту ситуацию.

Как сообщало Накануне.RU, по прогнозам Свердловскую область ждет жаркое лето. Но при этом сами синоптики не считают его аномальным.

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Теги: Росгидромет, засуха, Урал, прогноз



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