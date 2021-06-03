Россияне не смогли назвать лучших бизнесменов и лучшие компании страны

Россияне не смогли назвать лучших российских предпринимателей или и лучшие российские компании. Даже спустя 30 лет после распада СССР они сохраняют скептическое отношение к возможности успешного ведения бизнеса в стране. Это данные исследования, проведенного фондом "Общественного мнение" и консалтинговой компанией PwC.

Среди тех, кого наши соотечественники все же припомнили в качестве лучших, оказались Сергей Галицкий ("Магнит") – он набрал 2%, Олег Тиньков (1%), Павел Дуров (1%), Павел Грудинин (1%), Алишер Усманов (1%) и Роман Абрамович (1%). 71% респондентов затруднился с ответом, остальные сказали, что в России нет лучших в бизнесе.

Лучшей компанией россияне считают Газпром (9%), Яндекс (3%), Лукойл (3), Роснефть (2%) и Сбербанк (2%). 61% затруднился с ответом, 14% опрошенных не могут отнести ни одну компанию к лучшим.

49% опрошенных оценили условия для тех, кто сейчас занимается бизнесом в России, как скорее неблагоприятные, 37% - как благоприятные. При этом 41% респондентов считают, что в ближайшие годы условия для ведения бизнеса будут улучшаться, 34% - что произойдет их ухудшение, передает ТАСС.