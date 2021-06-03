На Украине запретили полиэтиленовые пакеты

Верховная рада Украины приняла закон о запрете пластиковых пакетов. С марта следующего года их нельзя будет использовать в магазинах.

Поводом для запрета послужило то, что они не разлагаются и наносят вред окружающей среде. Нужно будет упаковывать товар в бумажные пакеты.

Эксперты прогнозируют дополнительный рост цен в связи с новыми расходами торговых сетей. При этом на рынках их исчезновение сложно будет проконтролировать, поэтому не исключено, что крупный бизнес пролоббирует вообще полный запрет производства полиэтиленовых пакетов.