03 Июня 2021
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Общество Челябинская область
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

В Челябинской области за чертой бедности живут 12,8% жителей

В Челябинской области уровень бедности снижается на протяжении пяти лет. Однако 12,8% жителей по итогам 2020 года находились за чертой бедности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.

В 2016 году у 483,2 тыс. человек доходы были ниже величины прожиточного минимума. В 2020 году этот показатель составил 443,6 тыс. человек. В итоге численность населения за чертой бедности в 2020 году составила 12,8% от общей численности населения.

"Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года является целевым показателем, характеризующим достижение к 2030 году национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", - отметили в КСП.

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Теги: прожиточный минимум, бедность, КСП,



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