Германия сняла запрет на прием российских самолетов

Министерство транспорта Германии сняло запрет на прием на своей территории российских рейсов, сообщило агентство dpa. "Аэрофлот" и S7 получили разрешения на полеты в страну.

Отмена ограничений связана с разрешением полетов в Россию для немецкого авиаперевозчика Lufthansa. На этом ранее настаивал минтранс ФРГ, пишет Regnum.

Ранее Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, назначенные на 2 июня. Перевозчик связал отмену с "неполучением разрешения от воздушных ведомств".

1 июня авиакомпания S7 отменила два рейса — в Берлин и обратно — из-за отсутствия разрешения от властей Германии.

После инцидента с самолетом Ryanair в Минске Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. СМИ сообщили, что Росавиация обсуждает вопрос по изменению маршрутов из европейских государств. Россия в ближайшее время разрешит европейским авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии.