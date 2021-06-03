03 Июня 2021
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аэропорт самолет боинг boeing авиакомпания s7 (2006) | Фото: Накануне.ru

Германия сняла запрет на прием российских самолетов

Министерство транспорта Германии сняло запрет на прием на своей территории российских рейсов, сообщило агентство dpa. "Аэрофлот" и S7 получили разрешения на полеты в страну.

Отмена ограничений связана с разрешением полетов в Россию для немецкого авиаперевозчика Lufthansa. На этом ранее настаивал минтранс ФРГ, пишет Regnum.

Ранее Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, назначенные на 2 июня. Перевозчик связал отмену с "неполучением разрешения от воздушных ведомств".

1 июня авиакомпания S7 отменила два рейса — в Берлин и обратно — из-за отсутствия разрешения от властей Германии.

После инцидента с самолетом Ryanair в Минске Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. СМИ сообщили, что Росавиация обсуждает вопрос по изменению маршрутов из европейских государств. Россия в ближайшее время разрешит европейским авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии.

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Теги: Германия, Аэрофлот, S7, Lufthansa



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