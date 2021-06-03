Глава Тюменской области в рамках ПМЭФ поучаствует в комиссии Госсовета

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В рамках ПМЭФ Моор 3 июня примет участие в расширенном заседании комиссии Госсовета России по направлению "Экономика и финансы" по вопросам обеспечения долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышения финансовой самостоятельности регионов. В дни форума планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между правительством Тюменской области и крупными российскими и международными компаниями.

Отметим, на ПМЭФ-2019 стало известно о том, что Тюменская область в рейтинге инновационных регионов демонстрирует самую хорошую динамику: за пять лет регион переместился на 35 позиций. Успех объясняется региональной программой привлечения инвестиций, рассказал на сессии форума руководитель Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов. По его словам, многие субъекты составляют программы, руководствуясь исключительно указаниями федерального центра.

"В Тюменской области принята своя инвестиционная программа, которая основана не только на задачах, спущенных из федерального центра. В ее основе - собственная инновационная политика региона, которая сыграла на положительную динамику", - рассказал Федотов.

Он отметил, что лучшую практику имеют субъекты, которые имеют свои программы инноразвития.