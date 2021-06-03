Издание VTimes*, признанное СМИ-иноагентом, объявило о закрытии

Редакция издания VTimes*, которое в середине мая этого года было внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов, объявило о закрытии, последним днем работы проекта станет 12 июня. В редакции сообщили, что за три минувшие недели изучили семь сценариев продолжения работы, и в каждом из них был риск уголовного преследования издания с возможностью лишения свободы.

"Но причина нашего решения не только и не столько страх уголовного преследования за то, что мы честно исполняем свой профессиональный долг. Начиная в прошлом году VTimes*, мы объявили, что создаем не инструмент пропаганды, а качественное и независимое медиа, площадку для свободного обмена конструктивными мнениями. Мы заявили, что хотим находить позитивные примеры и идеи для развития бизнеса и общества. Естественно, не закрывая глаза на существующие проблемы и не уходя от острых тем. И сегодня мы с гордостью можем сказать: у нас получилось! Но на собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа", - пишет редакция.

Журналисты сообщают, что рекламодатели и партнеры не понимают, как работать с "иноагентом", а добровольных пожертвований читателей на содержание качественного медиа не хватает. Также изданию опасаются давать комментарии чиновники, бизнесмены и аналитики. "По сути, VTimes* выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа", - отмечают в редакции.

*VTimes – признан Минюстом России СМИ-иноагентом).