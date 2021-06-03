В Свердловские больницы поступили сразу три партии вакцины от коронавируса

На территорию Свердловской области поступило сразу три партии вакцины от COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, уже сейчас по местным больницам развозят 18,9 тыс. доз "Спутник V" от научно исследовательского центра им. Н.Ф.Гамалеи, 12,6 тыс. доз ЭпиВакКорона от новосибирского научного центра "Вектор" и 3 тыс.120 доз вакцины КовиВак Центра Чумакова.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привито 477 тыс. 421 свердловчан, 397 тыс. 936 завершили вакцинацию.

Напомним, что на Среднем Урале поставить прививку можно в 155 кабинетах 82 медицинских организаций. Организовано 32 мобильных пункта и 42 мобильные бригады, которые работают в максимально посещаемых местах городов: ТЦ, Цирк и даже остановочные пункты общественного транспорта.