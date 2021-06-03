03 Июня 2021
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крематорий, отходы (2019) | Фото:СУ СК России по Курганской области

Власти Перми объявили конкурс на проектирование достройки крематория, который не могут сдать уже 10 лет

Администрация Перми объявила открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству крематория на кладбище "Восточное". Аукцион опубликован на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Максимальная цена контракта составляет 19,2 млн руб. Заявки принимаются до 28 июня.

Согласно техническому заданию, от исполнителя требуется разработать проект завершения строительства - сейчас на объекте есть недостроенное здание крематория, туалет, резервуар, водонапорная башня. Предоставить заказчику все необходимые документы исполнитель должен до 1 октября 2022 г.

Напомним, городские власти пытаются построить крематорий на кладбище "Восточном" почти 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения.

Добавим также, что ранее первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория.

Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом".

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Теги: крематорий, Пермь, строительство, конкурс, проектирование



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