03 Июня 2021
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Пешеходный переход (2010) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале судят водителя-рецидивиста, насмерть сбившего двух пенсионерок

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о резонансном ДТП в Качканаре. Погибли две пенсионерки, которых сбили на пешеходном переходе.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался неоднократно судимый за кражи и угоны житель Нижнетуринского района. Все произошло 5 марта этого года: водитель "Хонда Интегра", приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизил скорость и не пропустил двух пожилых женщин. В результате иномарка наехала на них, а водитель сразу же скрылся.

Пенсионерки получили тяжелые травмы и в тот же день скончались в городской больнице. А сидевший за рулем уралец, поняв, что натворил, на следующий день сам пришел к силовикам и во всем сознался. Как отметили в прокуратуре, в прошлом он неоднократно привлекался за нарушения ПДД, но никаких выводов для себя не сделал.

В ходе расследования выяснилось, что в момент ДТП собственник авто находился на заднем сидении, а машиной управлял его знакомый. После аварии он бросил "Хонду" на одной из улиц Качканара, где ее затем нашли сотрудники полиции.

Сейчас уголовное дело направлено в Качканарский городской суд. Горе-водителю грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги: Качканар, водитель, суд



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