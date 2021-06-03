На Среднем Урале судят водителя-рецидивиста, насмерть сбившего двух пенсионерок

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о резонансном ДТП в Качканаре. Погибли две пенсионерки, которых сбили на пешеходном переходе.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался неоднократно судимый за кражи и угоны житель Нижнетуринского района. Все произошло 5 марта этого года: водитель "Хонда Интегра", приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизил скорость и не пропустил двух пожилых женщин. В результате иномарка наехала на них, а водитель сразу же скрылся.

Пенсионерки получили тяжелые травмы и в тот же день скончались в городской больнице. А сидевший за рулем уралец, поняв, что натворил, на следующий день сам пришел к силовикам и во всем сознался. Как отметили в прокуратуре, в прошлом он неоднократно привлекался за нарушения ПДД, но никаких выводов для себя не сделал.

В ходе расследования выяснилось, что в момент ДТП собственник авто находился на заднем сидении, а машиной управлял его знакомый. После аварии он бросил "Хонду" на одной из улиц Качканара, где ее затем нашли сотрудники полиции.

Сейчас уголовное дело направлено в Качканарский городской суд. Горе-водителю грозит до 15 лет лишения свободы.