03 Июня 2021
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Общество В России
Коллаж, налоги (2021) | Фото: Накануне.RU

Больше половины россиян согласились платить высокие налоги ради поддержки бедных

Большинство россиян согласны платить высокие налоги, если бедные при этом будут получать от государства больше поддержки, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Как пишет РБК, за это выступили 54% опрошенных. 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый мог распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом.

При этом подавляющее большинство россиян (83%) выступает за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой богатые граждане платят больший процент налога.

Еще 13% выступили за одинаковую налоговую ставку для всех, независимо от дохода.

В апреле сообщалось, что больше трети (36%) россиян назвали действующие налоги чрезмерными. 52% респондентов назвали налоговое бремя достаточным. И только 1% опрошенных считают его недостаточным.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил о том, что в России может быть введена прогрессивная шкала налогообложения для владельцев компаний и бизнеса, которые "агрессивно выводят за границу дивиденды, роялти и проценты".

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Теги: налоги, россияне, бедные



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