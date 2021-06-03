03 Июня 2021
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Союз-2.1а ракета-носитель космодром Восточный (2016) | Фото:Роскосмос

СМИ: Очередные уголовные дела возбуждены по махинациям при строительстве космодрома Восточный

СМИ сообщили о новых уголовных делах, связанных с махинациями при строительстве на космодроме Восточный.
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В одном случае речь идет о должностных лицах АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" – благодаря им подрядчик получил за невыполненные работы по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб. В другом случае речь идет о похищении 60 млн руб. по фиктивным документам, пишет "Коммерсант". Издание отмечает, что фигуранты предполагаемой аферы остаются на свободе и продолжают работать в своих должностях.

Уголовные дела возбуждены по статьям 286 и 159 УК РФ (превышение должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере).

Топливные хранилища на Восточном уже становились предметом расследования. Так, в прошлом году было возбуждено уголовное дело в связи с вводом в эксплуатацию не до конца построенного водозабора, который вел к одному из хранилищ.

В целом вся история строительства космодрома в Амурской области связана с практически непрерывным потоком новостей о срыве сроков строительства, расследованиями мошенничеств, хищений, нарушений и т.д. На ситуацию неоднократно обращал внимание президент, но, как видно, к лучшему она так и не изменилась, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин непрестанно защищает проект и его команду.

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Теги: космодром восточный, махинации, уголовное дело



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