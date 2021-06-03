03 Июня 2021
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Политика В России
ЦИК РФ избирком выборы (2011) | Фото:ЦИК РФ

СМИ: на выборах подлинность подписей будет проверять нейросеть

На региональных выборах в России будет применяться система электронной проверки подписей с использованием нейросети.

Как заявил член Центризбиркома РФ Антон Лопатин, система не заменит почерковедческую экспертизу, однако будет подсказывать почерковедам и поможет упростить сверку данных из подписных листов с регистром избирателей.

Как считают эксперты, новая технология снизит нагрузку на проверяющих, повысив качество их работы. В движении защиты прав избирателей "Голос" инициативу назвали перспективной в том случае, если система позволит "снизить произвол" экспертов.

Система будет продемонстрирована 4 июня представителям политических партий. Известно, что это программно-технический комплекс, который сопряжен с государственной автоматизированной системой "Выборы", пишет "Коммерсант".

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Теги: нейросеть, выборы, ЦИК



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