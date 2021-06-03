АФК "Система" не будет выпускать другие вакцины от коронавируса

АФК "Система" не намерена производить кроме вакцины от коронавируса "Спутника V" другие препараты от COVID-19.

Об этом заявил председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков. "Сейчас мы можем помочь другим странам наладить собственное масштабное производство", - сообщил он. По словам Евтушенкова, речь идет о поставках комплектных заводов для производства 10, 20, 50 млн доз вакцины.

Он отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос строительства первых заводов в трех странах для производства вакцины. Называть их он отказался, сообщает ТАСС.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил об ажиотаже вокруг российской вакцины "Спутник V" во всем мире.