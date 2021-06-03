03 Июня 2021
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Общество В России
Михаил Мурашко (2020) | Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Минздрав России допустил некоторые послабления коронавирусных ограничений

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что будут введены послабления коронавирусных ограничений, когда привьются 60% россиян.

"…Поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям", - сказал глава Минздрава, сообщает ТАСС.

Ранее Голикова говорила, что если вакцинация в России будет идти по плану, то создать коллективный иммунитет к коронавирусу получится в июле – августе этого года. Затем она говорила, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь текущего года.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщил, что до 15 июня текущего года в стране привьют от COVID-19 около 30 млн человек.

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Теги: Минздрав, коронавирус



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