Минздрав России допустил некоторые послабления коронавирусных ограничений

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что будут введены послабления коронавирусных ограничений, когда привьются 60% россиян.

"…Поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям", - сказал глава Минздрава, сообщает ТАСС.

Ранее Голикова говорила, что если вакцинация в России будет идти по плану, то создать коллективный иммунитет к коронавирусу получится в июле – августе этого года. Затем она говорила, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь текущего года.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщил, что до 15 июня текущего года в стране привьют от COVID-19 около 30 млн человек.

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