03 Июня 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Украинский президент оценил ущерб от "Северного потока-2"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за трубопровода "Северный поток-2" страна в год будет терять около $3 млрд.

По словам главы государства, после запуска проекта Россия откажется от транспортировки газа в Европу через территорию Украины. Заявление было сделано во время встречи Зеленского с делегацией Конгресса США. По словам президента, только администрация Джо Байдена может помешать достроить трубопровод и ввести его в эксплуатацию, пишет "Коммерсант".

Ранее Зеленский даже заявил, что после 2024 года, когда окончится действующий контракт, "Россия точно нас отключит". В Кремле заявили, что эти опасения беспочвенны

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Теги: Зеленский, Северный поток



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