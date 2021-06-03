Минэнерго обещает не допустить дефицита топлива летом

Кабмин РФ работает над тем, чтобы не допустить летом дефицита топлива на внутреннем рынке.

Как сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, ведомство рассчитывает, что по итогам года рост розничных цен на бензин не превысит уровня инфляции.

Глава Минэнерго отметил, что рост оптовых цен на бензин ограничен благодаря принятым правительством мерам, а потому ситуация на рынке стабильна, передает ТАСС.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона о корректировке демпфирующего механизма по стабилизации цен на бензин.

Как ожидается, стоимость бензина будет снижаться до 2023 года, а затем цены начнут индексироваться на 3%.

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