03 Июня 2021
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Политика За рубежом
вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

На саммит Путина и Байдена не пустят привитых российскими вакцинами

Швейцария начала аккредитацию представителей СМИ на встречу лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня.

На мероприятие допустят только привитых теми вакцинами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Россиян, вакцинировавшихся отечественными препаратами, могут допустить при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител, сообщает РИА "Новости".

Необходимость проведения встречи главы США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным обусловлена желанием властей разобраться в намерениях Москвы. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сказано на сайте администрации президента.

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Теги: саммит, Путин, Байден, прививка, коронавирус, вакцина



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