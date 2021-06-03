МИД Украины угрожает санкциями в случае полетов "Белавиа" в Крым
Украина грозит санкциями, если самолеты белорусской авиакомпании "Белавиа" будут выполнять рейсы в Крым, заявила первый заместитель глава украинского МИДа Эмине Джапарова.
"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР", - сказала она.
По ее словам, ответственность за санкции лежит полностью на президенте Белоруссии Александре Лукашенко, сообщает ТАСС.
Ранее он сообщил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.
Тем временем, Евросоюз готовит ограничительные меры против белорусского авиаперевозчика "Белавиа".
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