МИД Украины угрожает санкциями в случае полетов "Белавиа" в Крым

Украина грозит санкциями, если самолеты белорусской авиакомпании "Белавиа" будут выполнять рейсы в Крым, заявила первый заместитель глава украинского МИДа Эмине Джапарова.

"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР", - сказала она.

По ее словам, ответственность за санкции лежит полностью на президенте Белоруссии Александре Лукашенко, сообщает ТАСС.

Ранее он сообщил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Тем временем, Евросоюз готовит ограничительные меры против белорусского авиаперевозчика "Белавиа".

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