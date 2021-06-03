Зеленский внес в Раду законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности от олигархов

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, который направлен на предотвращение исходящих от олигархов угроз.

Инициатива поступила от самого украинского лидера, пишет "Коммерсант".

В мае Зеленский анонсировал создание реестра олигархов, из-за которого они могут потерять часть зарубежного капитала. Бизнесменов планируется оценивать по трем критериям: сотрудничество с депутатами и чиновниками, сумма активов и связи с медиа.