03 Июня 2021
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Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

Путин обещал выплату семьям, в которых дети пойдут в школу с шести лет

Выплату по 10 тыс. руб. на ребенка должны получить те семьи, в которых дети пойдут в школу с шести лет.

Об этом следует из сообщения на сайте Кремля. "Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых… по заявлению родителей пойдут в школу с 6 лет",— сказал президент России Владимир Путин.

В первоначальном варианте выплаты предполагалось проводить для родителей, чьим детям на 1 сентября уже будет семь лет.

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Теги: выплаты, семьи, дети



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