Новая песчаная буря накрывает Астрахань

В Астрахани начинается очередная песчаная буря.

На опубликованных жителями региона снимках видно, как стена пыли и песка накрывает город. По данным МЧС региона, пыльная буря движется на регион со стороны Калмыкии, и существует вероятность распространения взвешенных частиц пыли и песка в воздухе на территории Лиманского, Икрянинского, Камызякского районов и Астрахани.

Напомним, в первый раз песчаная буря накрыла Астрахань 19 мая. Она была вызвана усилением северо-западного ветра из Калмыкии. Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение.