03 Июня 2021
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пляж, песок (2015) | Фото: picsfab.com

Новая песчаная буря накрывает Астрахань

В Астрахани начинается очередная песчаная буря.

На опубликованных жителями региона снимках видно, как стена пыли и песка накрывает город. По данным МЧС региона, пыльная буря движется на регион со стороны Калмыкии, и существует вероятность распространения взвешенных частиц пыли и песка в воздухе на территории Лиманского, Икрянинского, Камызякского районов и Астрахани.

Напомним, в первый раз песчаная буря накрыла Астрахань 19 мая. Она была вызвана усилением северо-западного ветра из Калмыкии. Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение.

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Теги: Астрахань, ветер, песчаная буря



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.05.2021 00:10 Мск На Астрахань обрушилась песчаная буря

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