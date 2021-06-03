Недельная инфляция в России - 0,12%

Рост потребительских цен в России с 25 по 31 мая был на уровне 0,12%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, неделей ранее этот показатель составлял 0,2%. При этом с начала с начала года инфляция разогналась до 3,35%.

За прошлую неделю подорожала гречка - на 0,5%. Подсолнечное масло стало дороже на 0,2%. Куриное мясо в среднем подешевело на 0,1%. Куриные яйца упали в цене на 3,1%.

Дизельное топливо подорожало на 0,2%, автомобильный бензин — на 0,1%.

Продолжают дорожать путевки в дома отдыха и пансионаты. На прошлой неделе произошел рост на 0,6%, проживание в трехзвездных гостиницах теперь обходится дороже на 0,2%.

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