Почему Россия проигрывает конкуренцию в Африке

В последние годы Африка стала местом международного соперничества. Появление новых игроков в регионе обосновано движением мира к многополярности, что стало естественным следствием ослабления американского влияния. Тем не менее, Вашингтон настроен продолжать борьбу с конкурентами, желающими принять участие в разделе сфер влияния на континенте. И Россия еще может победить.

Показательной в этом плане в настоящее время является ситуация в Судане, где встречаются сразу несколько крупных игроков, единовременно наращивающих партнерские связи с Хартумом.

Так, Саудовская Аравия и ОАЭ уже разрабатывают в стране свои инвестиционные проекты. В то же время Турция предлагает властям африканской страны свои инфраструктурные инициативы, которые в перспективе могут перерасти в военное сотрудничество.

Впрочем, эти страны Вашингтон не рассматривает как своих соперников. Более всего США обеспокоены деятельностью других стран, своих основных геополитических конкурентов — России и Китая.

«Мягкая сила» Пекина в Судане проявляется в крупных инвестициях в экономику страны. КНР намерена реализовать там ряд крупных проектов, которые станут дополнением общей стратегии «Один пояс – один путь». Также Китай имеет в соседнем Джибути свою военно-морскую базу, являющаяся важной опорной точкой страны в Африке.

Россия в свою очередь также имеет партнерские связи с Суданом. Начиная с 2015 года Москва наращивает дружественные отношения со странами северо-восточной и центральной частей африканского континента. Результатом сотрудничества с Хартумом стала договоренность о создании в Порт-Судане пункта материально-технического обеспечения для российского флота. Предварительное соглашение об этом было достигнуто еще при предыдущем лидере — Омаре аль-Башире, свергнутом в 2019 году.

Однако, как заметил начальник генштаба Судана Осман аль-Хусейн, если раньше Судан ограничивался военным сотрудничеством с Россией и Китаем, то сейчас, после удаления из списка стран-пособников терроризма и снятия санкций, для страны открываются возможности переговоров с США и странами Запада. Для Судана это повод поторговаться и поискать для себя более удобных условий.

Партнерские отношения между Москвой и Хартумом сейчас проходят испытание высокой конкуренцией, и именно этим пользуется Вашингтон. Россия, добившись серьезных дипломатических побед на суданском направлении и заключив важные военно-политические соглашения, почему-то забывает про «мягкую силу», которой пользуются все остальные серьезные игроки.

В Хартуме уже давно работает «Русский дом», однако эффективность его, мягко говоря, сомнительна. «Россотрудничество» почему-то занимается организацией совершенно дежурных концертов и чаепитий, в то время, как, например, американское USAID, проводит комплексную работу с населением и чиновниками, влияя на принимаемые правительством решения. Параллельно и в связке с USAID в Судане работают ряд НПО, которые также решают возникающие проблемы в интересах своей страны.

Не пора бы и «Россотрудничеству» устроить ту самую «революцию» в «мягкой силе» России, о которой говорил Евгений Примаков, вступая в должность летом 2020 года. «Русский дом» может перенять и подстроить под свои нужды опыт других стран, однако почему-то этого не делает.

Сейчас Хартум старается маневрировать между ключевыми мировыми игроками, получая выгоду от сотрудничества со всеми сразу. Обострение соперничества крупных стран ставит суданские власти перед необходимостью выбора, и пока приходится признать, что некоторые российские ведомства не смогли приложить достаточно усилий, чтобы склонить партнеров на сторону Москвы.

И если с Китаем и другими региональными игроками Москва сможет установить партнерские связи, то Вашингтон вряд ли пойдет на это. США намерены и дальше идти путем подрыва позиций соперников ради их вытеснения из региона.

В то же время, пока об отказе от соглашений с Россией не сказано открыто, есть шанс выправить ситуацию. В частности, стало известно, что в ближайшее время состоится визит в Москву министра иностранных дел Судана и его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Возможно, подобные меры со стороны МИД позволят отчасти отыграть ситуацию и смогут исправить ошибки, допущенные коллегами из Россотрудничества и других ведомств.