Свердловские энергетики отремонтировали подстанцию, питающую старинную деревню на севере области

Специалисты Серовских электрических сетей филиала "Россети Урал" - "Свердловэнерго" завершили комплекс ремонтных мероприятий на подстанции 110/10 кВ "Морозково", расположенной в Серовском городском округе.

Комплексный ремонт оборудования подстанции направлен на повышение надежности электроснабжения населения и социально-значимых объектов деревни Морозково, в которой проживает около 200 человек. Стоит отметить, что населенный пункт, основанный 395 лет назад, расположен на левом берегу реки Сосьва, на границе между Средним и Северным Уралом, в 40 км по автодороге от города Серова.

Энергетики выполнили на энергообъекте капитальный ремонт секционного выключателя 110 кВ, четырех разъединителей 110 кВ, а также текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ, выключателей 10 кВ и 110 кВ.

Затраты энергокомпании на проведение ремонтных работ на подстанции "Морозково" составили около 500 тысяч рублей