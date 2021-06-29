Путин выскажется на тему обязательной вакцинации в ходе "прямой линии" - Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной. Эту тему, по его словам, в ходе завтрашней "прямой линии" более развернуто прокомментирует сам Владимир Путин. При этом Песков заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что регионы вольны сами принимать решения о вакцинации отдельных видов профессий.

Также, по мнению Пескова, сейчас помощь бизнесу не требуется, как во время локдауна весной 2020-го года: "Экономика сейчас работает, ситуация другая".

Официальный представитель Кремля заявил, что больше всего вопросов от россиян на "прямую линию" поступает на тему коронавируса: "Конечно, всему голова – это ковид во всех ипостасях. Ковид как болезнь, как проблема вакцинации. Кто-то протестует против этого, кто-то утверждает, что у него противопоказания против конкретной прививки, кто-то хочет "Спутник V", кто-то "Вектор", кто-то спрашивает, когда это кончится. Огромный блок вопросов, связанный с ковидом".

Интересно, что Песков отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли в администрации президента обязательная вакцинация. "У нас обязательной вакцинации нет, но многие проявляют сознательность и вакцинируются, хотя многие, к сожалению, переболели. Кто не вакцинировались – к ним применяются меры воздействия? Нет".