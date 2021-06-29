Путин выскажется на тему обязательной вакцинации в ходе "прямой линии" - Песков

30 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Прямая линия, Владимир Путин (2018) | Фото: Россия 24

Путин выскажется на тему обязательной вакцинации в ходе "прямой линии" - Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной. Эту тему, по его словам, в ходе завтрашней "прямой линии" более развернуто прокомментирует сам Владимир Путин. При этом Песков заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что регионы вольны сами принимать решения о вакцинации отдельных видов профессий.

Также, по мнению Пескова, сейчас помощь бизнесу не требуется, как во время локдауна весной 2020-го года: "Экономика сейчас работает, ситуация другая".

Официальный представитель Кремля заявил, что больше всего вопросов от россиян на "прямую линию" поступает на тему коронавируса: "Конечно, всему голова – это ковид во всех ипостасях. Ковид как болезнь, как проблема вакцинации. Кто-то протестует против этого, кто-то утверждает, что у него противопоказания против конкретной прививки, кто-то хочет "Спутник V", кто-то "Вектор", кто-то спрашивает, когда это кончится. Огромный блок вопросов, связанный с ковидом".

Интересно, что Песков отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли в администрации президента обязательная вакцинация. "У нас обязательной вакцинации нет, но многие проявляют сознательность и вакцинируются, хотя многие, к сожалению, переболели. Кто не вакцинировались – к ним применяются меры воздействия? Нет".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: прямая линия, обязательная вакцинация, дмитрий песков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети