Starlink Илона Маска уже этим летом покроет интернетом всю планету, за исключением полюсов

Проект спутникового интернета Starlink от SpaceX недавно превысил отметку в 70 тыс. активных пользователей и в течение ближайших 12 месяцев может перешагнуть и за цифру в 500 тыс. пользователей, заявил основатель компании Илон Маск во время выступления на форуме Mobile World Congress в Барселоне.

Существующая абонентская база выросла с 10 тыс. в феврале. Сейчас в группировке спутников Starlink – самой большой в мире – более 1500 спутников, а проектная емкость сети – около 10 тыс. спутников. По словам Маска, в ближайшее время сеть покроет всю планету, за исключением полюсов.

Также бизнесмен сообщил, что задержка в сети составляет меньше 20 милисекунд, это сравнимо с задержкой в наземной оптоволоконной сети или связи 5G.

Сейчас идет бета-тестирование сети, пользователи могут приобрести комплект оборудования за $500 и принимать сигнал с абонентской платой $100 в месяц.