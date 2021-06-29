В Санкт-Петербурге после прививки коронавирусом заболело почти 2,6 тыс. человек

В Санкт-Петербурге после прививки "Спутником V" заболели коронавирусом почти 2,6 тыс. человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерия.

Около половины из 2594 заболевших после прививки "Спутником V", по ее данным, заразились коронавирусом после первого компонента вакцины или в те сроки, когда еще не произошла выработка иммунитета. У ведомства нет данных о том, что кто-либо из привитых умер от коронавируса.