29 Июня 2021
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Происшествия Московская область
Тесла Tesla (2016) | Фото:

СМИ: Сын высокопоставленного чиновника утопил в барвихинском пруду Tesla

СМИ сообщили об инциденте в подмосковной Барвихе: 21-летний студент потерял управление автомобилем Tesla, врезался в отбойник и отлетел в пруд. По последним данным, с юношей все в порядке, а вот автомобиль стоимостью около 7 млн руб. (Tesla Model S) сильно пострадал, его пришлось доставать из пруда подъемного крана, восстановлению он не подлежит.

По данным издания 76.ru, за рулем электрокара мог находиться сын главы правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артем. "Общая газета" напоминает, что имя Степаненко-старшего не раз фигурировало в журналистских расследованиях, связанных с сыном другого известного чиновника – экс-генпрокурора Юрия Чайки.

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Теги: tesla, сын чиновника, дмитрий степаненко



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