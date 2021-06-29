29 Июня 2021
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аэропорт сочи (2008) | Фото: Накануне.RU

Авиакомпании могут отменить половину рейсов в Краснодарский край – источник

Авиакомпании могут отменить половину рейсов и больше в города Краснодарского края из-за невозможности соблюдений антиковидных требований экипажами самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к группе "Аэрофлот".

Напомним, с августа в гостиницы, отели и санатории региона можно будет заселиться только со справкой о вакцинации от коронавируса.

"В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста - прим. ред.). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами", - отметил источник.

Инсайдер в авиакомпании "Победа" сообщил, что каждый день в одном только Сочи на предполетный отдых в отелях размещается 50 человек из числа экипажей, поэтому программа полетов может быть сокращена на 40-50%.

Стоит отметить, что и спрос на билеты на самолеты тоже упадет на этот период – туроператоры отмечают массовый отказ россиян от путешествий на черноморские курорты Краснодарского края.

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Теги: авиакомпании, краснодарский край, справка о прививке, вакцинация, экипаж



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