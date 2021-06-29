29 Июня 2021
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Общество Санкт-Петербург
книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В петербургских вузах учебный год снова может начаться с дистанционки

Федеральное Минобрнауки рекомендует всем российским вузам провести выпускные онлайн, об этом заявил глава министерства Валерий Фальков. Между тем, Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга уже дал куда более далеко идущие рекомендации: университетам города и Ленобласти рекомендовано начать учебный год в смешанном формате (очно-дистанционном) из-за текущей эпидобстановки в регионе.

Допускать студентов к занятиям будет возможен при наличии сертификата о прививке от коронавируса, медотвода или справки о наличии антител, сообщил председатель совета Алексей Демидов.

Также Совет ректоров рекомендовал вузам запрашивать у совершеннолетних студентов при заселении в общежития ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, при этом понимания о том, что делать с несовершеннолетними студентами, пока нет, передает ТАСС.

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Теги: вуз, учебный год, санкт-петербург, общежития, справка о вакцинации, дистанционка



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