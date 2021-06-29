29 Июня 2021
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Общество Тюменская область
Александр Моор, Алмаз-Антей, Нижний Новгород (2021) | Фото: Оперштаб Тюменской области

Моор: Ситуация по коронавирусу резко ухудшилась

В Тюменской области существенно осложнилась ситуация по коронавирусу. Об этом на заседании оперштаба заявил губернатор Александр Моор.

Рост отмечается по количеству заболевших и по объему обращений в скорую помощь, поликлиники, на единую горячую линию и по динамике госпитализации. В связи с этим необходимо ужесточить контроль за соблюдением ранее введенных в регионе ограничений и ввести новые меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

В Тюменской области санитарно-эпидемиологическая ситуация осложнилась, сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с четырьмя неделями ранее составил 100 %. "Коэффициент распространения на 28 июня составляет 1,34. Заболеваемость растет во всех возрастных группах. Больше всего заболевших среди работающего населения, на втором месте – пенсионеры", – сказала главный санитарный врач области.

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что большая часть заболевших заразились в семье – 35 % (за неделю выявлено 147 семейных очагов), контакт по месту работы – 32 %, завозные случаи  – 6,5 % (Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Кипр), остальные случаи связаны с посещением общественных мест и транспорта. За две недели отмечается рост заболевания среди работников транспортных и промышленных предприятий, сельского хозяйства, торговли продовольственными товарами.

Для стабилизации ситуации необходимо усилить прививочную кампанию, а также контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемических мер.

Глава департамента здравоохранения Наталья Логинова сообщила, что в регионе сейчас развернуто 11 моностационаров на 1 685 коек, из них 888 – с доступом кислорода. В арсенале еще 422 кислородных портативных концентратора. Нагрузка на медучреждения снова возросла. КТ-центры в городах работают до полуночи. Службы неотложной медицинской помощи переведены в круглосуточный режим. При ухудшении эпидемиологической обстановки будут созданы дополнительные койко-места.

После анализа ситуации участники оперштаба приняли решение усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер и ввести новые ограничения, направленные на профилактику распространения коронавируса.

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Теги: александр моор, коронавирус



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