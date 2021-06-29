29 Июня 2021
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цар, танк, африка (2021) | Фото: РИА ФАН

Минобороны ЦАР: статья NYT направлена на дестабилизацию обстановки в республике

Публикация New York Times направлена на дискредитацию успехов армии Центральноафриканской Республики и российских инструкторов. Так статью американского издания оценили в Минобороны ЦАР.

В оборонном ведомстве уверены, что выпущенный материал является частью дезинформационной кампании, целью которой является убедить мировую общественность в причастности россиян к неким инцидентам в ЦАР.

«Нет сомнений в том, что эта клеветническая публикация направлена на то, чтобы заставить Организацию Объединенных Наций принять санкции против российских союзников. Их миссия по восстановлению государственной власти, несомненно, ставит под угрозу действия боевиков, свирепствующих в наших провинциях и нарушающих положения Политического Соглашения о Мире и Примирении в Центральноафриканской Республике», – заявили в министерстве.

Российские инструкторы, которых в подобных фейковых публикациях связывают с «ЧВК Вагнера», по приглашению центральноафриканских властей работают в республике с местной армией. Они организовали подготовку для силовиков с целью повышения общего уровня боеспособности правительственных сил.

«Министерство обороны хотело бы напомнить, что защита гражданского населения и национальной территории является исключительно обязанностью Вооруженных сил Центральноафриканской Республики, поэтому не может быть и речи о том, чтобы отдать территорию боевикам, которые безнаказанно убивают даже миротворцев», – подчеркнули в Минобороны ЦАР.

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Теги: цар, чвк вагнера, центрально-африканская республика, банги



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