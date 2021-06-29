Моор поставил более 20 приоритетных задач для развития региона

Необходимо продолжать добиваться высоких экономических показателей, при этом сохранить все социальные гарантии в регионе - так губернатор Тюменской области, член Высшего совета партии "Единая Россия" Александр Моор обозначил основные направления развития на ближайшие пять лет на втором этапе XXXIII конференции Тюменского регионального отделения. Всего он обозначил более двадцати задач во всех сферах жизни - от привлечения инвестиций до развития инфраструктуры здравоохранения и образования.

В числе приоритетных задач глава региона назвал увеличение объемов экспорта, продолжение работы в области развития систем глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, развитие городской среды с учетом мнения жителей, а также строительство и реконструкцию дорог.

Отдельная тема выступления касалась поддержки бизнеса. На муниципальном уровне надо уделять особое внимание развитию предпринимательства, а в рамках региональной компетенции радикально уменьшить количество отчетов и проверок для малого и среднего бизнеса.

Именно стабильная экономика позволяет развивать образование, здравоохранение, культуру, спорт и социальный сектор, заметил глава региона.

"Важно сохранить репутацию региона, дружелюбного к инвестору. Обеспечить прирост инвестиций в основной капитал. Продолжить развитие нефтехимического и нефтесервисного кластеров, наукоемких направлений экономики", – подчеркнул губернатор.

Александр Моор сказал, что в максимально сжатые сроки необходимо завершить расселение жилищного фонда, признанного аварийным. При этом сохранить все принятые обязательства по предоставлению мер социальной поддержки на областном уровне.

Совместную работу органов законодательной и исполнительной власти губернатор сравнил с действиями экипажа корабля. "Чтобы выжить в шторм и не разбиться о рифы, нужны слаженные действия команды. Представьте, что будет с кораблем и экипажем, если по каждому шагу будут проходить дебаты и споры. Без конструктивного взаимодействия нет эффективной работы".

Результаты предыдущей пятилетки показывают, что тактика развития экономики Тюменской области была верной. Инвестиции в основной капитал составили около полутора триллионов рублей, продолжилась диверсификация экономики. Драйвером промышленного роста стал комплекс "ЗапСибНефтеХим" в городе Тобольске.

Показательны итоги исследования ВЦИОМ: 87 % жителей Тюменской области считают себя счастливыми людьми. По этому значению регион практически всегда занимает первую позицию в России или находится в тройке лидеров.

"На реальных выборах люди отдают голоса тем, кто обеспечит стабильность, кто ради движения вперед готов в чрезвычайных случаях принять непопулярные, но необходимые меры и решения", – обратился к собравшимся губернатор.

Итогом конференции регионального отделения партии "Единая Россия" стало голосование по спискам кандидатур для выдвижения кандидатов в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва. Список по единому избирательному округу возглавил Александр Моор.

В президиум XXXIII конференции Тюменского регионального отделения "Единой России" вошли руководитель Уральского МКС партии, член фракции единороссов Госдумы РФ Иван Квитка, секретари региональных отделений партии в Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андрей Артюхов, Алексей Ситников и Борис Хохряков.