29 Июня 2021
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Экономика В России
Скоростная автодорога трасса (2013) | Фото:

Хуснуллин пожаловался на рост цен на стройматериалы при строительстве трассы Москва-Казань-Екатеринбург

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, сообщил о сложностях со строительством скоростной автотрассы М12 (Москва-Казань-Екатеринбург).
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"Работа запущена, но есть и сложности. Повышаются цены на стройматериалы, есть нехватка рабочей силы, но уверен, что мы сможем в установленный срок выполнить поставленные задачи по открытию движения!" – сообщил Хуснуллин на свое странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что власти уже в этом году могут выделить на строительство трассы средства из Фонда национального благосостояния. Что касается нехватки рабочей силы на стройках, Хуснуллин не раз предлагал решить проблему за счет на данный момент не работающих граждан – заключенных и пенсионеров.

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Теги: марат хуснуллин, скоростная трасса, стройматериалы, рабочая сила



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