29 Июня 2021
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Александр Проханов, Академия русской мечты (2019) | Фото: Накануне.RU

"Наш народ не вакцинируется в знак протеста" - Проханов

Писатель Александр Проханов считает, что провал вакцинации от коронавируса в России – прямое отражение недоверия людей государству, властям и чиновникам.

"Население видит во всем, что делает государство, подвохи. Они не верят в государственные посулы. Вся сфера государственных обещаний — это огромное кладбище. Наша общественная жизнь – это кладбище иллюзий. Народ даже в самом малом отказывает власти в доверии. А сейчас речь идет о сокровенном — о жизни, о жизни детей. А со стороны государства двигаются такие огромные пропагандистские массивы, эта могущественная государственная машина, связанная с вакцинированием. И народ пятиться, пытается не скрыться. И он не вакцинируется в знак протеста. Я считаю, что наш народ не рожает в знак протеста. Народ пытается скрыться от того кошмара, которые творится на нашей родине и в нашем социуме", - сказал писатель в эфире радио "Эхо Москвы".

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Теги: александр проханов, вакцинация, протест, россияне



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