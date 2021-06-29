"Наш народ не вакцинируется в знак протеста" - Проханов

Писатель Александр Проханов считает, что провал вакцинации от коронавируса в России – прямое отражение недоверия людей государству, властям и чиновникам.

"Население видит во всем, что делает государство, подвохи. Они не верят в государственные посулы. Вся сфера государственных обещаний — это огромное кладбище. Наша общественная жизнь – это кладбище иллюзий. Народ даже в самом малом отказывает власти в доверии. А сейчас речь идет о сокровенном — о жизни, о жизни детей. А со стороны государства двигаются такие огромные пропагандистские массивы, эта могущественная государственная машина, связанная с вакцинированием. И народ пятиться, пытается не скрыться. И он не вакцинируется в знак протеста. Я считаю, что наш народ не рожает в знак протеста. Народ пытается скрыться от того кошмара, которые творится на нашей родине и в нашем социуме", - сказал писатель в эфире радио "Эхо Москвы".