Информационный геноцид России. Пригожин высказался об антироссийских СМИ

В понедельник, 28 июня, российский бизнесмен Евгений Пригожин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к The Insider. Поводом для этого послужили недостоверные высказывания, опубликованные в статье данного издания. В пресс-службе компании «Конкорд» сообщили, что Евгений Пригожин требует удалить статью о нем, опубликовать опровержение и взыскать с ресурса пять миллионов рублей компенсации.

Днем позже главный редактор The Insider Роман Доброхотов вину свою отрицает. Кроме того, как отметил главред издания Денис Билунов, упомянутый в заявлении юристов Пригожина, журналистом The Insider не является. Отметим, что в профиле Дениса Билунова в социальной сети Facebook написано, что работает он в издании The Insider журналистом.

Корреспондент издания «Накануне» попросил Евгения Пригожина прокомментировать ответное заявление главного редактора The Insider. Его ответ опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». По словам предпринимателя, подобными изданиями ведется информационная война, направленная против Российской Федерации.

«Американцы раскидывают через свои НКО центры антироссийской пропаганды по периметру РФ, полагая, что тем самым они победят в информационной войне, устроив де-факто информационный геноцид России. Но думаю, что, как и всегда за нашу великую историю, они так получат по яйцам, что всякие ошметки, типа Латвии, еще долго будут дерьмо из своих ран вылизывать», – публикует слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Согласно заявлению Пригожина, антироссийские СМИ (в частности The Insider) за свои слова отвечать не готовы. Как только дело коснулось суда, Доброхотов заявил, что у The Insider нет юридического представительства в России, поэтому если Пригожин хочет судиться с изданием, иск нужно подавать в Латвии.

«Антироссийские СМИ крутятся как ужи на сковородке, за свои слова отвечать не готовы. Сегодня вдруг выяснилось, что The Insider не российское, а латышское СМИ, а журналист, опубликовавший материал, тут же открестился от всего, включая маму с папой. Видимо, это их эсэсовское прошлое всплывает. Я про Латвию, которая фашистов поддерживала», – резюмировал предприниматель.