СКР завел уголовное дело по факту выплаты зарплаты "продуктовыми карточками" в Русской Тавре

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как на одном из предприятий в Красноуфимском районе Свердловской области сотрудникам выдали зарплату "продуктовыми карточками". Впрочем, целому ряду работников зарплата и вовсе не выплачивалась с января по май этого года.

После выплаты зарплаты "карточками", которые можно было обменять на продукты только в одной определенной точке села Русская Тавра, сотрудники сельхозпредприятия ООО "Тавр" обратились в прокуратуру.

"С учетом материалов прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Следователем СКР по уголовному делу выполняется комплекс следственных действию по установлению всех обстоятельств преступления, сбору и закреплению доказательственной базы. В рамках расследования будет дана объективная правовая оценка, в частности, тому факту, что в ряде случаев выплата гражданам денежных средств заменялась выдачей карточек определенного номинала, на которые можно было приобрести товар только в местной торговой точке", - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.