Роспотребнадзор просит правительство запретит массовые мероприятия в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила главу правительства России Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий по всей стране. Об этом главный санитарный врач сообщила на заседании президиума федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Попова также сообщила, что сейчас под наблюдением в стране как контактные находится около 1 млн человек, а один пациент с коронавирусом в среднем заражает шесть-восемь человек.

Кроме того, Попова подтвердила выявление первого случая заражения штаммом "дельта плюс" в России, о чем сообщалось еще на прошлой неделе, но тогда Роспотребнадзор заявил о необходимости проверки данных.