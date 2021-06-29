29 Июня 2021
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Стадион &quot;Локомотива&quot; &quot;РЖД Арена&quot; в Москве (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Локомотив&quot;

Роспотребнадзор просит правительство запретит массовые мероприятия в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила главу правительства России Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий по всей стране. Об этом главный санитарный врач сообщила на заседании президиума федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Попова также сообщила, что сейчас под наблюдением в стране как контактные находится около 1 млн человек, а один пациент с коронавирусом в среднем заражает шесть-восемь человек.

Кроме того, Попова подтвердила выявление первого случая заражения штаммом "дельта плюс" в России, о чем сообщалось еще на прошлой неделе, но тогда Роспотребнадзор заявил о необходимости проверки данных.

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Теги: роспотребнадзор, запрет массовых мероприятий, анна попова



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