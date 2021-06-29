Ревакцинацию от COVID-19 в России разрешат через полгода после болезни или первой вакцинации - Минздрав

Ревакцинацию в России можно будет пройти через шесть месяцев после перенесенного коронавируса или после первичной вакцинации, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании президиума федерального штаба по борьбе с коронавирусом.

Он также сообщил, что первым компонентом сейчас в России привито более 23 млн человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что устойчивый иммунный ответ к коронавирусу у переболевших сохраняется в среднем шесть месяцев с постепенным угасанием к 9-12 месяцу.

Напомним, ранее глава НИЦ им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург призвал ревакцинироваться каждые полгода. Он же добавил, что болезнь, перенесенная в легкой форме, не является иммунной защитой.