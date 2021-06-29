Делягин: Новые правила для кафе и ресторанов призваны их разорить

Новые правила для ресторанного бизнеса в Москве введены именно для того, чтобы разорить большинство из них. Об этом сказал Общественной службе новостей экономист Михаил Делягин.

Он отметил, что стоимость посещения кофейни теперь начинается от 2 тысяч рублей - примерной стоимости ПЦР-теста. И предположил, что кафе и рестораны хотят разорить или загнать в подконтрольные крупные центры. "Чтобы, когда все уляжется, они стали принадлежать уже каким-то правильным людям", - сказал Делягин.

Ранее сообщалось, что в заведениях московского общепита в понедельник рухнула выручка, так как для посещения нужно иметь QR-код. Он будет выдаваться вакцинированным, переболевшим максимум полгода назад и обладателям отрицательного ПЦР-теста (действует в течение трех дней).