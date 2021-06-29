29 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Алексей Орлов (2021) | Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга задумался о ревакцинации от коронавируса

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов планирует сделать ревакцинацию от коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сейчас жители уральской столицы могут поставить прививку от коронавирусной инфекции не только в медицинских учреждениях по месту жительства, но и в выездных мобильных пунктах. Кроме этого, медпункты открыты в 10 крупных торговых центрах, а также в аэропорту Кольцово, цирке и зоопарке. По словам Орлова, в Екатеринбурге все больше желающих вакцинироваться от COVID-19.

"По состоянию на 27 июня привиты первым компонентом вакцины более 225 тысяч человек, вторым - более 180 тысяч человек. Для выработки коллективного иммунитета этого пока мало, поэтому надо поднажать. Я сам вакцинировался еще в прошлом году. Уже задумываюсь о ревакцинации, сдал кровь на антитела, жду результат. Не устану повторять - давайте остановим пандемию вместе", - обратился к горожанам глава Екатеринбурга.

Напомним, ранее Алексей Орлов заявил, что "вакцинироваться нужно всем без исключения".

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Теги: Орлов, коронавирус, мэр, ревакцинация



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