29 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Челябинской области экс-полицейского и директора автошколы будут судить за взятки на 8 млн рублей

В Челябинской области СК завершил расследование уголовного дела в отношении директора автошколы и бывшего сотрудника полиции, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемые получали взятки от учеников автошколы за сдачу экзамена на здание ПДД и получение сертификата об обучении в автошколе без его фактического прохождения.

Следствие считает, что обвиняемые причастны к совершению более 160 преступных эпизодов. Общий размер полученных взяток составил более 8 млн рублей.

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Теги: взятка, автошкола, суд, уголовное дело,



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