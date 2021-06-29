В Челябинской области экс-полицейского и директора автошколы будут судить за взятки на 8 млн рублей

В Челябинской области СК завершил расследование уголовного дела в отношении директора автошколы и бывшего сотрудника полиции, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемые получали взятки от учеников автошколы за сдачу экзамена на здание ПДД и получение сертификата об обучении в автошколе без его фактического прохождения.

Следствие считает, что обвиняемые причастны к совершению более 160 преступных эпизодов. Общий размер полученных взяток составил более 8 млн рублей.