Стратеги из челябинской гордумы: "загадочный" документ утвержден в парламенте

29 июня в городской думе рассматривалась стратегия развития Челябинска до 2035 года, судя по всему, вопросов у депутатов документ не вызвал и был утвержден. Журналисты, присутствовавшие на заседании, жаловались, что многих не только в зал не пустили, отказались даже транслировать заседание! Странно и то, что на сайтах горадминистрации и думы документ невозможно посмотреть. По крайней мере, сейчас невозможно.

Следует пояснить, что ровно две недели стратегию "обсуждали" на публичных слушаниях в кинотеатре им. А. С. Пушкина, недовольных тогда было немало. В поддержку документа, который представляла глава города Наталья Котова, выходили почему-то чиновники, бюджетники и т.д. Те горожане, которые пришли на слушания, слова не получили – им было предложено задавать письменные вопросы, на которые якобы кто-то им когда-то ответит или даже учтет при корректировке документа, но тоже толком никому и никто ничего не обещал. Пишите письма, в общем…

Стратегия, повторимся, сегодня прошла и принята, возражений ни у кого из депутатов не вызвала. Те, кто ранее все-таки получил возможность ознакомиться с документом, скажем, известный экономист Сергей Гордеев, заявил, что "обсуждать там нечего за отсутствием предмета". Самому Гордееву кто-то из чиновников прислал "секретную ссылку" и он ознакомился с документом, который, вообще-то говоря, должен быть в открытом доступе!

Наш собеседник настаивает, на его взгляд, сегодняшняя "стратегия" сильно напоминает ранее уже представленный документ, который был посвящен темам "умного города", цифровизации и прочих подобных же заумных вещей.

"Я почему говорю о бессмысленности? Я не нашел ничего, что бы касалось качества городской среды, развития пространств и т.д. и т.п. Хотя мы видим сегодня уже, что с теми же дорогами и магистралями совсем неблагополучно, пройдет 3-5 лет и вообще все перестанет работать! Но нам почему-то все о "цифре", о технологиях, которых в Челябинске пока нет, и еще о куче таких же вещей. По экологии, кстати, я ничего не нашел и не увидел", — рассказывает собеседник. С иронией добавляя, что даже в последнее время получившую известность и значимость тему достройки метро и развития метротрама авторы документа… обошли. Нет в документе ничего на сей счет!

"Слушайте, мне сказать и добавить нечего, что этот документ, который они называют почему-то "стратегией" - никуда не годен! Его действительно мало кто видел, тем более обсуждал, реально важные вещи в нем не представлены, либо представлены широкими, очень широкими мазками", – заявил нам эксперт по инфраструктуре Яков Гуревич.

Специально, кстати, уточнили у наших собеседников – приглашали их куда-то для обсуждений, просто для разговора и обмена мнениями? Оба заявили, никто даже не пытался связаться с ними, ровно то же самое нам заявил экологический общественник Дмитрий Закарлюкин, никто и ничего не предлагал. Не только ему, мы в целом о гражданском обществе.

Мы хотели выяснить, кто хотя бы непосредственными авторами является, но даже это точно неизвестно, кого-то привлекали из Южноуральского госуниверситета, но какую часть работы и кто именно выполнил – непонятно. Мы напомним, что в начале лет мэр Наталья Котова и несколько её заместителей отправились в Дубай изучать, как было заявлено, "лучшие мировые практики в урбанистике". По факту изучения этих самых практик сегодня идет проверка, возможно, что сам курс, организованный через московское Сколково, оплаченные авиабилеты и размещение были завышены, утверждать ничего нельзя, повторимся, идет проверка пока.

Ну и напоследок, как нам подсказали наши собеседники, за утверждением стратегии должно идти рассмотрение многострадального Генплана города. Не менее скандального документа еще с более причудливой судьбой. Гордеев говорит, что идеологом стратегии до последнего выступал ныне арестованный заместитель Котовой Олег Извеков, его обвиняют в получении взятки. Яков Гуревич привел еще более интересный пример – за такими документами, как стратегия и Генплан, возможно, просматриваются интересы Андрея Реуса. Он по происхождению челябинец, пиком его карьеры можно назвать должность генерального директора ОАО "АПК "Оборонпромы" и должность советника одного из вице-премьеров Правительства России в середине "нулевых".

Наверное, стоит посмотреть, что будет дальше и удастся таким же макаром протолкнуть через гордумы Генплан? Видимо, все-таки удастся…