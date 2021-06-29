Второй раз за месяц. В Тюменской области самолёт "ЮТэйра" сдуло при посадке

В Тюменской области во время посадки в Лайтамаке (Тобольский район) за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился самолёт "ЮТэйра", сообщили Накануне.RU в уральской транспортной прокуратуре.

Речь идёт о самолёте "Ан-2", прилетевшем в Лайтамак из Тобольска. Предварительная причина – шквалистый ветер. На борту находилось восемь пассажиров и два члена экипажа. Пострадавших нет. Незначительно пострадало крыло лайнера.

Напомним, в конце мая произошла аналогичная история. По версии следствия, в 14.55 21 мая на посадочной полосе аэропорта Лайтамак Тобольского района совершил жёсткую посадку "Ан-2" авиакомпании "ЮТэйр". Самолёт, выполняющий регулярный рейс Тобольск – Лайтамак, во время посадки при торможении опрокинулся на правое крыло из-за подлома переднего правого шасси. Сломались передние стойки шасси, поврежден маслоблок, четыре лопасти винта. Пострадали двое. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба". Виновнику грозит до двух лет колонии.