Бельгия выдала России участника нападения на школу в Чечне в 1996 году

Бельгия выдала россиянина, обвиняемого в нападении на школу в Чечне в 1996 году.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, в Россию экстрадировали Али Оздамирова, который обвиняется в бандитизме и разбое.

Атака на школу № 2 села Гелдагон Курчалоевского района в Чечне произошла в апреле 1996 года. Оздамиров работал военным руководителем в школе, он создал банду для хищения денег, предназначавшиеся для выплат стипендий и зарплат.

Злоумышленники, вооруженные АК-74 и АКМ, 24 апреля напали на образовательное учреждение.

Ворвавшись в кабинет директора, бандиты забрали пакет с 40,6 миллиона рублей ("неденоминированных рублей"). В ходе перестрелки директор погиб, еще один работник школы получил ранения.

Ранее несколько участников нападения были задержаны и осуждены к длительным срокам лишения свободы.