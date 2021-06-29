29 Июня 2021
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Происшествия В России
задержанный наручники мошенники (2010) | Фото:ru.tsn.ua

Бельгия выдала России участника нападения на школу в Чечне в 1996 году

Бельгия выдала россиянина, обвиняемого в нападении на школу в Чечне в 1996 году.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, в Россию экстрадировали Али Оздамирова, который обвиняется в бандитизме и разбое.

Атака на школу № 2 села Гелдагон Курчалоевского района в Чечне произошла в апреле 1996 года. Оздамиров работал военным руководителем в школе, он создал банду для хищения денег, предназначавшиеся для выплат стипендий и зарплат.

Злоумышленники, вооруженные АК-74 и АКМ, 24 апреля напали на образовательное учреждение.

Ворвавшись в кабинет директора, бандиты забрали пакет с 40,6 миллиона рублей ("неденоминированных рублей"). В ходе перестрелки директор погиб, еще один работник школы получил ранения.

Ранее несколько участников нападения были задержаны и осуждены к длительным срокам лишения свободы.

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Теги: Бельгия, нападение на школу в чечне, Али Оздамиров



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