В Нижневартовске ремонт по нацпроекту улицы Ленина завершён на 40%

В Нижневартовске продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Подрядчики ведут подготовку работы к установке пандусов, обустройству заездов, пешеходных переходов и поднятию колодцев. После этого подрядные организации приступят к укладке верхнего слоя дорожного покрытия, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как отметили специалисты департамента ЖКХ администрации города, все работы идут по плану. Ремонт по улице Ленина (от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина) уже выполнен на 40%, а по улице Интернациональной (от улицы Зимней до улицы Индустриальной) на 20%. Завершить работы, согласно контракту, должны до 30 сентября.

После окончания всех работ и нанесения разметки на дорогу участок будет находиться на гарантии подрядной организации. Приемка работ будет производиться совместно с представителями гордумы, общественниками и представителями администрации города. В случае, если в течение четырех лет будут выявлены недостатки, то подрядчик будет обязан их устранить за свой счет. Также работа по ремонту дороги начата и по улице Ханты-Мансийской. Общая сумма на выполнение работ в этом году составляет более 200 млн руб.