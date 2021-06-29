Летальность коронавируса вырастет с 1-2% до 5-10% - Гинцбург

Академик РАН, директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о возможном росте летальности коронавируса.

"Процент летальных случаев будет увеличиваться, он будет исчисляться не 1-2%, а 5-10%", - отметил разработчик "Спутника V" на круглом столе, посвященном вакцинации.

Эксперт сообщил, что факторов для этого хватает: это и новые мутации и штаммы, и большое количество непривитых людей, в среде которых и происходит изменение коронавируса.

Гинцбург призвал к вакцинации и тех, кто переболел коронавирусом, отметив, что "легкая форма болезни не защищает от вируса. Также академик считает правильным ревакцинироваться каждые полгода. Его коллега, заместитель директора по научной работе НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов говорит, что пример Израиля показывает, что в реанимации практически нет вакцинированных, также люди с прививками хоть и болеют, но не умирают.

Логунов не доволен ситуацией с вакцинацией в России. Он заметил, что в популяции создается небольшая иммунная прослойка и огромная буферная зона из непривитых, в которой вирус успешно эволюционирует. И затем вирус уже может приспособиться и к вакцинированным, благо их немного. В среде, где все вакцинированы, вирус не мутирует и не приспосабливается. Его слова подтверждает член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов: "В иммунизированном организме вирус не мутирует".

По словам Логунова, ревакцинация "абсолютно безопасна и эффективна. Он добавил, что аденовирусами люди болеют много раз за свою жизнь, и повторное введение векторов аденовируса (технология работы "Спутника V" – прим. ред.) не несет рисков. При этом титры антител у вакцинированных в третий раз будут гарантировано высокие. Эксперт не стал отвечать на вопрос, будет ли эффект выше, если ревакцинироваться другой вакциной. "Нельзя однозначно ответить, эффективна ли комбинация вакцин. Пока это только предположения. Принципиально никакого запрета на такое нет, нужны исследования".