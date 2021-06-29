29 Июня 2021
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
беседин андрей адольфович президент уральской торгово-промышленной палаты (2018) | Фото: Накануне.ru

Главой Уральской торгово-промышленной палаты вновь избран Андрей Беседин

Сегодня, 29 июня, состоялась отчетно-выборная конференция Уральской торгово-промышленной палаты.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в ходе конференции было принято важное для УТПП и предпринимательского сообщества решение. Главой крупнейшего бизнес-объединения региона вновь избран Андрей Беседин.

Он будет занимать данный пост ближайшие пять лет. Сам Беседин отметил, что приоритетами работы УТПП в ближайшей перспективе будут еще большая точность, адресность, скорость, быстрая обратная связь и развитие сообществ внутри членской базы.

Напомним, в апреле этого года глава управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Уральской торгово-промышленной палаты Михаил Козлов был назначен новым вице-президентом организации. Сообщалось, что он продолжит курировать направление, но уже в новом статусе.

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Теги: Беседин, конференция, УТПП



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